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Пандемия COVID-19

В Уругвае начали вакцинацию от коронавируса

На первом этапе вакцинировать будут работников сферы образования, полицейских, пожарных, военных и пограничников

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Уругвайские медработники в субботу начали прививаться от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Twitter.

"Сегодня начался процесс вакцинации от COVID-19 во всей стране. Первыми вакциной Sinovac привились те, кто входит в прививочные бригады", - говорится в сообщении.

Старт массовой вакцинации назначен на 1 марта. На первом этапе вакцинировать будут работников сферы образования, полицейских, пожарных, военных и пограничников. Основную часть медработников и пожилых людей начнут прививать после того, как Уругвай получит вакцины американской компанией Pfizer, доказанная эффективность которой выше, чем у китайского препарата.

В четверг в Уругвай прибыли первые 192 тыс. доз вакцины китайской компании. Всего по контракту республика получит 1,75 млн доз препарата.

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта прошлого года. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 57 362, количество летальных исходов составляет 603.

Теги
УругвайПандемия COVID-19
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