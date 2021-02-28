Полиция Гонконга обвинила 47 активистов в заговоре с целью подрыва госвласти

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Гонконга в воскресенье предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам "в заговоре с целью подрыва государственной власти". Об этом сообщила радиостанция RTHK .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Речь идет об участниках группы в составе 55 человек, которые были задержаны 6 января по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности и потом отпущены под залог. Официальные обвинения были предъявлены 39 мужчинам и восьми женщинам в возрасте от 23 до 64 лет. Они задержаны на сутки и предстанут в понедельник перед судом, где им будет оглашена дальнейшая мера пресечения.

Среди них ряд бывших законодателей от демократических партий, а также организатор созданного в 2014 году протестного движения Occupy Central бывший университетский профессор Бенни Тай.

Суть обвинений

Задержанные, как утверждает секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, вынашивали деструктивные планы, направленные на то, чтобы парализовать работу правительства. Следствие полагает, что оппозиционные активисты путем сговора и проведения незаконных праймериз намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета.

Их задача состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге "создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать".

По словам министра, состоящий из 10 шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями. Однако намеченные на сентябрь прошлого года парламентские выборы в итоге были перенесены на год из-за пандемии.