Немецкий министр заявила, что ФРГ может получить иски при остановке "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода "Северный поток - 2" будет окончательно остановлено. Об этом заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью, которое опубликовано в воскресенье в немецкой газете Welt am Sonntag .

"Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа, - сказала она. - Нам нужен будет газ и в этом, и в следующем десятилетии". "Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах", - добавила министр.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA). Вашингтон призывает европейские фирмы выйти из проекта, в противном случае они столкнутся с санкциями.