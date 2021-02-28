Совет Европы считает важным диалог с Россией в сфере прав человека и демократии

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) считает жизненно важным сотрудничество с Россией в деле обеспечения прав человека и демократии. Об этом генеральный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич заявила в письме, которое она направила в воскресенье главе МИД России Сергею Лаврову в связи с 25-летием с момента вступления Российской Федерации в СЕ.

"За это время Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, которые сегодня являются основой прав человека на континенте", - отметила она. "В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля", - подчеркнула она.

В Страсбурге 28 февраля 1996 года Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека СЕ, подписали документы о вступлении Российской Федерации в старейшую межправительственную организацию региона. Россия участвует в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других структур Совета Европы.