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Политический кризис в Мьянме

СМИ: при разгоне протестов в Мьянме погибли не менее шести человек

В частности, двое людей были убиты и порядка 15 получили различные ранения во время разгона силами безопасности акции протеста в городе Баго

БАНГКОК, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в трех городах Мьянмы в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными. Об этом в воскресенье сообщил портал Irrawaddy.

По его данным, в Янгоне погибли трое демонстрантов, среди которых учитель. Между тем двое людей были убиты и порядка 15 получили различные ранения во время разгона силами безопасности акции протеста в городе Баго. Кроме того, в Мандалае погиб мотоциклист, который не участвовал в проходившем неподалеку митинге. Несмотря на обострение ситуации, демонстрации продолжаются во многих районах Мьянмы.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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