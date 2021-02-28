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В МИД Турции вызвали посла Ирана

Поводом стали заявления Тегерана о том, что Анкара нарушила суверенитет Ирака

ТАСС, 28 февраля. Министерство иностранных дел Турции вызвало иранского посла Мохаммада Феразменда из-за заявлений Тегерана о том, что Анкара нарушила суверенитет Ирака. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

Послу Ирана во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Анкара ожидает от Тегерана поддержки в вопросах борьбы с терроризмом, а не выступлении против этого.

Накануне посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди в интервью курдскому новостному агентству Rudaw сообщил, что Тегеран выступает против турецкой интервенции в Ирак, а также призывает Анкару вывести с территории этой страны свои войска и уважать международные границы.

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ИранИракТурция
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