Псаки пообещала, что США накажут Саудовскую Аравию в связи с убийством Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена по-прежнему намерена привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, но Вашингтон традиционно не вводит санкции против глав других государств. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон принять меры против саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству Хашкаджи, Псаки ответила: "С первого дня начала работы администрации мы ясно давали понять на всех уровнях, начиная с уровня президента, что намерены провести перенастройку этих отношений". Как констатировала Псаки, администрация Байдена "ясно давала понять", что намерена привлечь к ответственности" власти Саудовской Аравии в связи с произошедшим.

"Исторически, даже в недавней истории, демократические и республиканские администрации не вводили санкции против лидеров других государств, если мы поддерживаем с ними дипломатические отношения и даже если мы не поддерживаем с ними дипломатические отношения, - добавила пресс-секретарь Белого дома. - Мы считаем, что есть более эффективные методы, чтобы гарантировать, что подобного больше не произойдет, и чтобы также сохранить возможность взаимодействовать с саудовцами в тех сферах, которые <...> соответствуют национальным интересам США. Такова дипломатия".

В пятницу аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский принц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. Байден заявил, что американские власти в понедельник объявят о своих дальнейших планах в отношении Саудовской Аравии в связи с докладом.