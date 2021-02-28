Псаки заявила, что обвинения губернатора Нью-Йорка в домогательствах требуют проверки

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо провести независимое разбирательство в связи с обвинениями в домогательствах в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что он подвергал их сексуальным домогательствам. Губернатор в обоих случаях это отрицает.

"Нужна независимая проверка в связи с этими обвинениями", - отметила Псаки. Она констатировала, что Байден поддерживает проведение такого разбирательства. "Мы считаем, нужно действовать как можно скорее", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в субботу, Бойлан - в декабре 2020 года. Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.