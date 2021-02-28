Глава Евросовета поддержал требование президента Молдавии о скорейшем роспуске парламента

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель в воскресенье поддержал требование президента Молдавии Майи Санду о скорейшем роспуске парламента республики и высказался за активизацию борьбы с коррупцией в стране.

"Хочу передать важный посыл о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией. <...> Те, кто был вовлечены в беззаконие, не должны принимать участие в строительстве будущего Молдавии, поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь. Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне", - сказал он на брифинге после встречи с Санду в Кишиневе, куда прибыл в рамках поездки в Молдавию, Грузию и на Украину.

Он добавил, что ЕС финансирует множество проектов по развитию инфраструктуры республики, гражданского общества и реформирование страны. "Наша поддержка идет бок о бок с реализацией реформ. Госпожа президент, выбор граждан в вашу пользу продиктован ожиданиями людей лучшей жизни, реализации реформ", - отметил Мишель.

Помощь Молдавии

ЕС намерен помогать Молдавии с получением вакцины от коронавируса и ожидает от Кишинева активной реализации реформ, заявил Мишель.

"Я подтвердил непоколебимую солидарность ЕС с Молдавией и его готовность помогать борьбе Молдавии с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, а также преодолевать социально-экономические последствия этого кризиса. ЕС уже мобилизовал €108 млн, чтобы доставить в Молдавию защитное снаряжение", - отметил он. Он также подчеркнул, что Молдавия получила первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза в €50 млн и следующий транш на аналогичную сумму будет выделен, как только Кишинев выполнит все выставленные Брюсселем условия.

"Теперь мы сосредоточились на вакцинации. Вчера первые вакцины, переданные Румынией при поддержке ЕС, были доставлены в Молдавию. Эта страна также будет получать вакцины по линии фонда COVAX, который ЕС активно поддерживает. Дополнительные вакцины прибудут в ближайшие недели", - заявил Мишель. 27 февраля Молдавия получила в дар от правительства Румынии первую партию вакцины от коронавируса в объеме 21 600 доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca, в аэропорту Кишинева груз встретила Санду.

Мишель также подчеркнул, что активная поддержка Молдавии Евросоюзом "идет рука об руку с процессом имплементации реформ". "Насколько широким будет окно возможности для сотрудничества ЕС и Молдавии, целиком зависит от воли наших молдавских партнеров. Мы привержены укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдавией. Но наша поддержка тесно связана с выполнением [Кишиневом] демократических стандартов и соблюдением верховенства права", - сказал он.

Кризис в Кишиневе

После победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в республике начался политический кризис. Ее сторонники в ходе акций протеста стали требовать отставки сформированного Партией социалистов Республики Молдова правительства и досрочных выборов в законодательный орган, так как Молдавия является парламентской республикой. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику.

Однако теперь президент блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Оппоненты Санду обратились в Конституционный суд, в постановлении которого говорится о неправомерных действиях президента. Вместе с тем Санду заявила, что готова к импичменту, так как уверена, что он не будет поддержан на референдуме.

Ранее с критикой в адрес парламента Молдавии выступил глава постоянной делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Партия социалистов и партия "Шор", сформировавшие парламентское большинство, обвинили дипломата в грубом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Тогда в защиту Михалко с коллективным заявлением выступили послы стран ЕС, напомнив о международных обязательствах Молдавии. После этого МИД РФ потребовал от чиновников ЕС прекратить давление на республику.