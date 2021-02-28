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МИД Турции призвал Грецию прекратить выдворять беженцев

В заявлении министерства говорится, что за последние четыре года в страну отправили свыше 80 тыс. мигрантов

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Турция призывает Грецию прекратить выдворять беженцев со своей территории. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого МИД.

"Призываем правительство Греции и всех тех, кто причастен к выдворению беженцев, покончить с подобного рода практикой, которая является нарушением в области прав человека, закрепленных международным правом, законодательством ЕС и соглашением по мигрантам от 18 марта [2016 года]", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве выступили с утверждением, что "18 февраля греческие силы безопасности вновь выдворили в Турцию семью из 13 человек, в том числе женщин и детей, которые были вывезены из лагеря беженцев под предлогом проведения теста на выявление COVID-19". "Беженцы были выдворены на турецкую территорию после избиения и изъятия ценностей и денежных средств, - сообщается в заявлении. - За последние четыре года в нашу страну было выдворено свыше 80 тыс. беженцев".

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