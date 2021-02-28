СМИ: сторонники выбывшего из гонки кандидата в президенты Эквадора планируют забастовки

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Ряд организаций коренных народов Эквадора, представляющих сторонников кандидата в президенты Яку Переса, планирует проведение общенациональной забастовки в знак протеста против результатов первого тура выборов, в котором их кандидат занял третье место, из-за чего не может продолжить борьбу за пост главы государства. Об этом в воскресенье сообщает телеканал TeleSUR.

Авторы инициативы намерены потребовать отмены результатов голосования, которые, по их мнению, были сфальсифицированы на ряде участков.

По официальным данным, во второй тур президентских выборов в Эквадоре вышли кандидаты Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". Яку Перес от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик", до последнего момента подсчета голосов лидировавший в борьбе за второе место, занял третье, заручившись поддержкой 1 797 445 избирателей.

Президентские выборы в Эквадоре состоялись 7 февраля. Для победы в первом туре кандидату было необходимо получить абсолютное большинство голосов - свыше 40% - при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Так как этого не удалось добиться ни одному из претендентов, 11 апреля в стране состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.