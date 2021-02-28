{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Генсек ООН призвал мировое сообщество повлиять на военных в Мьянме

Антониу Гутерриш решительно осудил репрессии в стране

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен недавними сообщениями о росте числа погибших и пострадавших в Мьянме и рассчитывает, что международное сообщество повлияет на военных в этой стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

Как следует из документа, административный глава всемирной организации "решительным образом осуждает репрессии в Мьянме". "Он глубоко обеспокоен ростом числа погибших и тех, кто получил тяжелые ранения", - отметил Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает международное сообщество объединить усилия и ясно дать понять военным, что они должны с уважением относиться к выраженной на выборах воле народа Мьянмы и прекратить репрессии", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Мьянме при разгоне протестующих погибли не менее 18 человек.

Теги
МьянмаГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Мьянме
В Белом доме разочарованы отказом Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке
Читать полностью