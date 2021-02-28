В Белом доме разочарованы отказом Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти США разочарованы отказом Тегерана от предложения ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Ирана. Об этом агентство Рейтер сообщает в воскресенье со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отмечает Рейтер, в Вашингтоне при этом заявили, что США по-прежнему готовы к ориентированному на результат дипломатическому взаимодействию. Американская администрация также намерена консультироваться с другими участниками формата "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) относительно дальнейших шагов в вопросе переговоров с Ираном.