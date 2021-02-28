Болгарский евродепутат опроверг, что он поднимал вопрос о расширении санкций ЕС против РФ

СОФИЯ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Депутат Европейского парламента от Болгарии Ангел Джамбазки никогда не ставил вопрос о расширении санкций ЕС против России. Об этом в воскресенье заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС сам политик.

Ранее в болгарских и российских СМИ была опубликована информация о том, что депутат европарламента от болгарской партии ВМРО Джамбазки поставил вопрос о необходимости расширения санкций против РФ в связи с серией "шпионских скандалов", связанных с российскими дипломатами, на территории Болгарии.

"Я не подписывал вопрос к Еврокомиссии о "шпионском скандале", связанном с российскими дипломатами в Болгарии, и уж тем более не ставил вопрос о расширении в связи с этими событиями санкций против России, - сказал Джамбазки. - Можно предположить, что подобный вопрос появился в результате технической, вероятно, или глупой ошибки, я сейчас проверяю как она могла произойти. Все вопросы, которые связаны с Российской Федерацией мы рассматриваем особенно внимательно, потому что у наших стран существуют давние эмоциональные и исторические связи, у нас взаимные политические интересы".

Джамбазки подчеркнул, что у него нет никаких намерений продвигать антироссийские интересы, а, наоборот, он старается их улучшить.

"В группе европейских консерваторов, в состав которой я вхожу, есть различные люди из разных стран, некоторые их которых занимают отличную от меня позицию, вероятно, что этот вопрос мог быть задан кем то из них. В любом случае это вопрос, а не инициатива", - подчеркнул евродепутат.