Парижский суд объявит решение в отношении экс-президента Николя Саркози

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Парижский суд объявит в понедельник свое решение в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози. Политик, занимавший пост главы республики с 2007 по 2012 год, обвиняется в коррупции и торговле влиянием.

Национальная финансовая прокуратура в декабре минувшего года потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (два из них - условно) по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Аналогичной меры наказания прокуратура требует для его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и бывшего судьи Конституционного суда Жильбера Азибера.

Согласно версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французской компании L'Oreal ("Л'Ореаль"). Следствие ссылается на записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагает.

Глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер в преддверии нынешнего заседания заявил, что судебный процесс "не является попыткой отомстить бывшему президенту". "Как любой гражданин, бывший глава государства обладает правами, которые следует уважать, но он, в свою очередь, должен уважать нормы, поскольку это правовое государство", - заметил Бонер.

По словам адвоката Жаклин Лаффон, представляющей интересы экс-президента, расследование, начатое шесть лет, построено на "ложных основаниях". "В отсутствие доказательств нас погружают в море гипотез и догадок, домыслов и ложных истолкований", - заявила она.

Как считает обозреватель информированного парижского журнала "Марианн" Лоран Вальдигье, судьям предстоит выбор между тремя сценариями: последовать в обвинениях за прокурором, констатировать, как предлагает защита, отсутствие доказательств или же прекратить дело, дезавуировав сам метод прослушивания.

Сам Саркози на открытии процесса минувшей осенью квалифицировал стремление юстиции провести данное разбирательство как "скандал, который останется в истории страны". При этом он заверил суд, что "выполнит в отношении него свои обязательства". Саркози назвал "позором" попытки судебного преследования, не прекращающиеся уже более шести лет.

В лагере "Республиканцев"

В кругах оппозиционной праволиберальной партии "Республиканцы" многие убеждены, что судебное дело призвано помешать экс-президенту, которому в минувшем месяце исполнилось 66 лет, вернуться на политическую авансцену. В партии не так мало тех, кто хотел бы участия Саркози в новых президентских выборах в 2022 году.

Бывший хозяин Елисейского дворца, поддерживающий дружеские отношения с действующим президентом Эмманюэлем Макроном, неоднократно заверял, что окончательно "перевернул страницу" и не имеет политических амбиций. Тем не менее сторонники экс-президента считают его кандидатуру возможной, если у правых не окажется сильного претендента.

В минувшем году первый том мемуаров Саркози "Время бурь" (Le Temps de tempetes, 2020) стал во Франции бестселлером. За несколько недель воспоминания политика разошлись тиражом 240 тыс. экземпляров, что явилось рекордом среди политических книг. Очередные президентские выборы должны пройти во Франции весной будущего года.