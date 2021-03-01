Соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС вступило в силу

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, процесс ратификации которого длился около трех лет, вступает в силу. Положения документа, подписанного 24 ноября 2017 года, начнут действовать с 1 марта.

В МИД Армении в заявлении по поводу завершения процесса ратификации отметили, что соглашение выводит двусторонние отношения между Арменией и ЕС на новый уровень. Документ регулирует диалог как в политической, так и в экономической сферах.

Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что оно обеспечивает прочную правовую основу для партнерства, намечая сотрудничество в разных сферах, в частности, в области правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и здравоохранения.

"Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты гражданам Армении, поспособствует укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ, а со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни граждан", - говорится в заявлении МИД.

В документе рассматривается также мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта, в связи с чем подтверждена приверженность ЕС к поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ.