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Трамп не исключил, что будет вновь выдвигаться на пост президента

Республиканец выразил уверенность в том, что "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года"
Дональд Трамп EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL
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Дональд Трамп
© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь принять участие в президентской гонке. Об этом бывший глава государства заявил в воскресенье, выступая на Конференции консервативного политического действия в Орландо (штат Флорида).

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По словам Трампа, действующий американский лидер Джо Байден "не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации - обеспечением соблюдения американских законов".

Республиканец выразил уверенность в том, что из-за этого "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года". "Они уже потеряли Белый дом, - сказал он. - Кто знает, может, я решу победить их в третий раз".

Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.

Теги
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