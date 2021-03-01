СМИ: Израиль нанес ракетные удары по штабу и лагерю шиитских бойцов под Дамаском

БЕЙРУТ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали в воскресенье пригород Дамаска Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт. Как передал саудовский телеканал Al Hadath, несколько ракет было выпущено по этому району израильскими самолетами со стороны Голанских высот.

Очевидцы сообщили телеканалу о сильных взрывах, прогремевших в Сейида-Зейнаб поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. О потерях в их рядах и материальном уроне сведений не приводится.

По информации агентства SANA, "силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям противника в небе Дамаска и поразили большую часть ракет".

Последний раз Израиль наносил удары по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в районе международного аэропорта Дамаска 15 февраля, тогда погибли три солдата и четыре иранских военных советника.

3 февраля целью ракетной атаки Израиля стала база 4-й элитной дивизии в столичном предместье Эль-Кисва, а также военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.