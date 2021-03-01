В Сальвадоре завершилось голосование на выборах депутатов парламента

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) Сальвадора закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (02:00 мск). Верховный избирательный суд начал прием сведений о результатах голосования граждан, сообщает местная газета La Prensa Grafica.

До настоящего момента наблюдатели не сообщали о нарушениях процедуры голосования, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов.

В Сальвадоре 84 депутата Законодательной ассамблеи избираются по системе пропорционального представительства в 14 многомандатных округах на 3 года с правом переизбрания. В этом году в парламент намерены попасть представители 10 политических партий.

Согласно опросу, проведенному в январе текущего года Университетом Франсиско Гавидиа, наибольшие шансы провести в парламент своих кандидатов имеют четыре из них (порога для прохождения в парламент нет): консервативная партия "Новые идеи", созданная в августе 2018 года Найибом Букеле, который в 2019 году был избран президентом страны, правоцентристская партия "Большой альянс за национальное единство", правый "Националистический республиканский союз" и левый "Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти".

В списки избирателей внесены порядка 5,4 млн человек. Волеизъявление граждан проходило в соответствии со всеми требованиями безопасности, обусловленными пандемией коронавируса.