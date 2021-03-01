СМИ: секретная служба США разыскивает хакера, похитившего данные 22 военных

ТАСС, 1 марта. Секретная служба США объявила в розыск якобы связанного с Россией хакера, который похитил личные данные 22 военных, удостоенных медали почета Конгресса США. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал The Daily Beast со ссылкой на попавший в его распоряжение ордер на обыск.

По данным портала, целью похищения было использование данных для покупки дорогостоящих товаров через магазины для военнослужащих. В результате преступных действий хакеру удалось приобрести товары на сумму около $55 тыс. Утверждается, что купленные товары были разосланы по 20 разным адресам на территории США, а затем пересланы в Россию.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергают заявления Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам против США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".