США призвали к немедленному освобождению задержанных в Гонконге активистов

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти США осуждают задержание в Гонконге активистов, призывают к их немедленному освобождению. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы осуждаем задержания и обвинения в адрес <...> демократических кандидатов на выборах в Гонконге и призываем к их немедленному освобождению. Участие в политической жизни и свобода выражения мнений не должны считаться преступлениями. США стоят на стороне жителей Гонконга", - написал глава американской дипломатии в Twitter.

Как сообщила ранее радиостанция RTHK, полиция Гонконга в воскресенье предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам "в заговоре с целью подрыва государственной власти". Речь идет об участниках группы в составе 55 человек, которые были задержаны 6 января по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности и потом отпущены под залог. Официальные обвинения были предъявлены 39 мужчинам и восьми женщинам в возрасте от 23 до 64 лет. Они сейчас задержаны на сутки и предстанут в понедельник перед судом, где им будет оглашена дальнейшая мера пресечения.

Задержанные, как утверждал секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, вынашивали деструктивные планы, направленные на то, чтобы парализовать работу правительства. Следствие полагает, что оппозиционные активисты путем сговора и проведения незаконных праймериз намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета Гонконга. Их задача состояла в том, чтобы получить в нем больше половины мест, целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге "создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать".

По словам министра, состоящий из десяти шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями. Однако намеченные на сентябрь прошлого года парламентские выборы в итоге были перенесены на год из-за пандемии.

Закон о национальной безопасности

30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов, а некоторые бежали за границу.

В общей сложности за последние месяцы были задержаны 97 человек, которых подозревают в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.