Лидер Южной Кореи выступил за диалог с Японией и денуклеаризацию КНДР

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Республика Корея готова к диалогу с Токио в любое время. Об этом заявил в понедельник президент страны Мун Чжэ Ин в телевизионном обращении к гражданам страны по случаю 102-й годовщины движения за независимость от японского колониального ига.

"Соседние страны могут найти мудрое решение для вопросов, связанных с общей историей, если будут учитывать интересы друг друга", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Южнокорейский лидер указал на необходимость отделить проблемы истории от вопросов развития отношений, ориентированных на будущее. "Двустороннее сотрудничество поможет установлению стабильности и мирного сосуществования в Северо-Восточной Азии, будет содействовать развитию трехстороннего взаимодействия между Южной Кореей, США и Японией", - сказал президент.

Он также пообещал продолжить усилия, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе. Мун Чжэ Ин подтвердил три принципа построения межкорейских отношений: недопущение войны, гарантии взаимной безопасности и совместное процветание.

Президент выразил надежду на то, что КНДР присоединится к "Инициативе сотрудничества в Северо-Восточной Азии", направленной на содействие партнерству в борьбе с кризисами в области общественного здравоохранения. "Этот шаг позволит открыть дверь для совместного процветания и мира на Корейском полуострове и во всем регионе", - указал южнокорейский лидер.

Он также подчеркнул, что Республика Корея будет сотрудничать с другими странами для успешного проведения в этом году летних Олимпийских игр в Токио, поскольку это может предоставить шанс для возобновления диалога между двумя корейскими государствами, США и Японией.