Yomiuri: сторожевики Китая в феврале 14 раз входили в зону у спорных с Японией островов

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Сторожевики морской полиции КНР в феврале 14 раз заходили в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Токио считает своими территориальными водами. В январе их зафиксировали там шесть раз, сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на японскую береговую охрану.

Она отмечает повышение интенсивности действий китайской морской полиции у этого находящегося под контролем Токио необитаемого архипелага, на который претендует Пекин. Сторожевики КНР в последнее время, по этим данным, усиленно пытаются вытеснить из его вод японские промысловые суда. По радио и через сообщения на световых табло китайские пограничники требуют от них покинуть "территориальные воды КНР" у Сенкаку.

Как отмечает газета, существенную тревогу в Токио вызывает то, что китайской морской полиции месяц назад официально дали право применять оружие против нарушителей. В ответ Токио наделил такими полномочиями и свою береговую охрану, что повышает угрозу вооруженного конфликта.

Токио объявил Сенкаку свой территорией в 1895 году, когда он победил Китай в войне и захватил у него Тайвань. После Второй мировой войны Япония отказалась от прав на этот остров. По логике Пекина, она должна вернуть и Сенкаку (Дяоюйдао), которыми, как утверждают в КНР, Китай владел с XIV столетия. Правительство Японии отрицает такие претензии и утверждает, что в момент присоединения эти острова были необитаемыми и никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.