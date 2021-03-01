СМИ: сотни демонстрантов собрались у здания суда в Гонконге в знак поддержки 47 активистов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 марта. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов собрались в понедельник у знания суда в Гонконге в знак поддержки 47 активистов, которые обвиняются в заговоре с целью подрыва государственной власти. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Одетые в черное участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали освобождения оппозиционеров. В числе тех, кто стремился попасть на судебное заседание, были замечены представители генконсульств ряда западных стран, включая Великобританию.

Полиция не прибегала к разгону толпы, но предупредила о необходимости воздерживаться от запрещенных сепаратистских лозунгов и соблюдать меры социальной дистанции, запрещающие собираться в группы больше четырех человек.

6 января в Гонконге была задержана группа из 55 лиц, подозреваемых в нарушении закона о национальной безопасности. Они были отпущены под залог, но в воскресенье правоохранительные органы взяли под стражу 47 человек, включая ряд бывших законодателей от демократических партий, предъявив им официальные обвинения в попытке подрыва госвласти. Ожидается, что в понедельник суд огласит им дальнейшую меру пресечения.

Суть обвинений

Задержанные, как утверждал секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, планировали парализовать работу правительства. Следствие полагает, что оппозиционные активисты путем сговора и проведения незаконных праймериз намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета.

Их задача состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге "создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать".

По словам министра, состоящий из десяти шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями. Однако намеченные на сентябрь прошлого года парламентские выборы в итоге были перенесены на год из-за пандемии.

Закон о нацбезопасности

30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов, а некоторые бежали за границу.

В общей сложности за последние месяцы были задержаны 97 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.