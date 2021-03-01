СМИ: в Таиланде 33 человека пострадали в столкновениях с полицией у резиденции премьера

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека пострадали в результате столкновений с полицией на состоявшейся в воскресенье акции протеста возле резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. Об этом в понедельник сообщил телеканал ThaiPBS со ссылкой на центр неотложной медицинской помощи Эраван.

По его данным, пострадали 23 полицейских и 10 антиправительственных активистов. Все они были доставлены в различные медицинские учреждения. Кроме того, стало известно о смерти одного правоохранителя из-за остановки сердца. Сотрудник правоохранительных органов был доставлен с акции протеста в больницу, где умер.

Между тем в полиции сообщили, что задержаны 22 протестующих. Им будут предъявлены обвинения за нарушение указа о чрезвычайном положении, закона о борьбе с распространением инфекции и порче имущества.

28 февраля очередная антиправительственная акция началась возле Монумента Победы, откуда тысячи протестующих направились к резиденции премьер-министра, которую накануне загородили контейнерами и колючей проволокой. Активисты требовали отставки премьера, внесения изменений в конституцию страны, а также реформы монархии. Около резиденции начались потасовки между протестующими и полицейскими, которым несколько раз приходилось использовать специальные средства.

Стражи порядка заявили, что применение водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль было вынужденной мерой, поскольку демонстранты игнорировали их требования разойтись, а радикально настроенные активисты закидывали их камнями, бутылками и петардами. Данная антиправительственная акция стала самой ожесточенной за последнее время.