Yomiuri: в Мьянме бастуют сотрудники больниц, железных дорог и частных банков

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Персонал почти 360 из примерно 1 260 госпиталей и других медицинских учреждений Мьянмы участвует в забастовке против состоявшегося в стране военного переворота. В крупнейшем городе Янгоне остановлено движение на всех железных дорогах, в кампании неповиновения участвуют также около 3 тыс. служащих государственных министерств и ведомств, которые не выходят на работу, сообщила в понедельник японская газета Yomiuri со ссылкой на местные источники.

По ее данным, особенный удар по экономике Мьянмы наносит забастовка сотрудников частных банков. В результате в стране практически невозможно снять наличные деньги из банкоматов. Это приводит к повсеместным задержкам в выплате зарплаты, отмечает газета.

1 февраля командование вооруженных сил Мьянмы объявило о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении гражданского руководства страны. Военные обвинили его в масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре парламентских выборах. Были задержаны высокопоставленные деятели гражданской администрации, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. После переворота было создано новое правительство, где важнейшие посты заняли выходцы из военных кругов.

С 6 февраля в Мьянме практически ежедневно проходят многотысячные выступления против власти военных. В воскресенье в ходе их подавления, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, погибли по меньшей мере 18 человек, 30 получили ранения. Задержаны сотни демонстрантов.