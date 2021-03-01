Отстраненному политическому лидеру Мьянмы предъявили третье обвинение

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/, Суд в Мьянме предъявил отстраненным от власти государственному советнику Аун Сан Су Чжи и президенту Вин Мьину новые обвинения. Об этом в понедельник сообщило издание Myanmar Now .

По его данным, их обвинили в подстрекательстве к мятежу в соответствии с разделом 505(b) Уголовного кодекса Мьянмы. Речь идет о распространении информации, которая может "посеять страх или вызвать тревогу [среди населения]" и "нарушить общественное спокойствие".

Судебное заседание состоялось по видеосвязи, во время него Аун Сан Су Чжи впервые с момента заключения под домашний арест 1 февраля появилась на публике. Между тем адвокат не был допущен к своей подзащитной, поэтому у него по-прежнему возникают большие трудности с выяснением деталей дела. Следующее слушание запланировано на 15 марта.

Ранее Аун Сан Су Чжи обвинили в нарушении закона об импорте/экспорте, поскольку во время обысков у нее дома обнаружили шесть раций, которые были незаконно ввезены в страну. Позднее ей предъявили обвинения в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе за проведение предвыборной кампании в условиях эпидемии коронавируса.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.