Президент Армении призвал народ к единству и солидарности в преддверии митингов в Ереване

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан страны сохранять единство и солидарность, отметив, что политические разногласия не должны привести к конфронтации и расколу. Как сообщает пресс-служба президентского аппарата, об этом говорится в обращении Саркисяна по случаю трагических событий 1 марта 2008 года.

"Политическая борьба не должна выходить за рамки законности, она не должна приводить к потрясениям, нестабильности, противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, более того, конфронтации и раскола. Я еще раз призываю всех проявить терпимость и солидарность", - отметил он.

В Армении с прошлой недели продолжаются митинги противников премьер-министра Никола Пашиняна. Они продолжают держать перекрытой центральную улицу Еревана - проспект Баграмяна - в районе здания парламента. Как сообщает корреспондент ТАСС, оппозиционеры включили патриотические песни и скандируют антиправительственные лозунги. Полиция продолжает нести усиленную службу, однако не предпринимает попыток разблокировать проспект. Оппозиция уже заявила, что в 18:00 (17:00 мск) проведет массовый митинг с требованием отставки Пашиняна и в поддержку Вооруженных сил Армении. Своих сторонников на площадь позвал и Пашинян.

Массовые акции начались после того, как Генштаб ВС потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Гаспаряна. В субботу президент вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции. Саркисян заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. После того, как Пашинян повторно направил предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Протесты после выборов 2008 года

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года, победу на которых одержал Серж Саргсян, в стране прошла серия протестов. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка 1 марта 2008 года погибли восемь демонстрантов и два полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.