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Политический кризис в Армении

Саркисян получил повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба

Президент выразит свою позицию в течение трех дней

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и ответит в установленный срок. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день - 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 Конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трех дней - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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