Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник созвал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого его участники обсудили вопросы, связанные с внешней и внутренней безопасностью страны. Об этом говорится в релизе пресс-службы армянского кабмина.

"Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути их решения", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба правительства также выложила на официальном сайте кабмина фотографии с заседания Совбеза, где отсутствует начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Оник Гаспарян.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

В субботу президент вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции. Саркисян заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. После того как Пашинян повторно направил предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.