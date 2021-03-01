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Политический кризис в Армении

В Армении считают, что досрочные выборы возможно обсуждать после ухода главы Генштаба

Член правления партии Пашиняна "Гражданский договор" Рубен Рубинян отметил, что начальник Генштаба сделал политическое заявление, и в связи с этим не может продолжать оставаться на этом посту

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Власти Армении готовы начать консультации по проведению досрочных парламентских выборов только после увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член правления партии Пашиняна "Гражданский договор" Рубен Рубинян.

"Начальник Генштаба сделал политическое заявление, и в связи с этим не может продолжать оставаться на этом посту. Только после того как Оник Гаспарян уйдет в отставку или президент Армен Саркисян подпишет предложение об его увольнении, мы можем начать консультации с политическими силами о проведении внеочередных парламентских выборов", - заявил он.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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