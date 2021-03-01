Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России из-за ситуации вокруг Навального

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального - впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному", - сказал он.

По словам дипломата, это решение будет в самое ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Политическое решение о введении новых санкций против РФ было принято на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 февраля. Как заявил тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры приняли политическое решение ввести меры в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, министры иностранных дел ЕС согласовали решение о введении дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

Старые санкции

15 октября Евросоюз уже включил в санкционный список по инциденту с Навальным директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Новый механизм ЕС

Евросоюз создал в декабре минувшего года глобальный режим санкций за нарушения прав человека. В постановлении Совета ЕС тогда отмечалось, что в новый черный список по режиму войдут лица и организации, которых сообщество сочтет виновными в следующих преступлениях и нарушениях по всему миру: "геноцид, преступления против человечности, серьезные нарушения или злоупотребления в области прав человека, среди которых пытки, рабство, внесудебные или произвольные казни и убийства, насильственные исчезновения лиц, произвольные аресты или задержания".

Структурно этот механизм ничем не отличается от существующих ограничительных мер сообщества, предусмотренных за "нарушение прав человека" в отношении отдельных государств, например Белоруссии, Мьянмы, Ирана. Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью рестрикции могут быть наложены на гражданина любого государства, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека у него на родине, независимо от того, существует ли санкционный режим ЕС против этой страны.