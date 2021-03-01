Пашинян заявил, что ему неправильно доложили насчет применения ракет "Искандер" в Карабахе

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ему неправильно доложили насчет применения ракет российского производства "Искандер" в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник сообщила "Арменпресс" пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

"Премьер Пашинян и президент РФ [Владимир] Путин во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление Пашиняна относительно применения Арменией системы "Искандер" (в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС). В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено", - отметила она.

По словам Геворкян, "заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества". "Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сферах военной промышленности и высоких технологий", - добавила она.

Во вторник вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью местному порталу 1in.am прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. Пашинян предложил Саргсяну ответить, почему "выпущенные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ также опровергли информацию о применении комплексов в ходе боевых действий в регионе.

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.