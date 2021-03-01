Додон призвал Санду не обострять ситуацию в Молдавии и выдвинуть кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон призвал президента Майю Санду выдвинуть до 9 марта кандидата в премьеры, предложенного большинством депутатов. Об этом экс-глава государства заявил в ходе брифинга по итогам прошедшего в минувшую субботу заседания Республиканского совета партии, на котором был проанализирован политический кризис, связанный с формированием правительства.

"После решения Конституционного суда, который признал незаконным повторное выдвижение кандидатом в премьеры Натальи Гаврилицы, президент обязан выдвинуть на этот пост кандидата, предложенного сформированным в парламенте большинством депутатов. Мы призываем Майю Санду проявить политическую зрелость и не позднее чем 9 марта подписать соответствующий указ о выдвижении Марианны Дурлештяну кандидатом в премьеры", - сказал Додон. Он отметил, что социалисты продолжат консультации с парламентскими партиями о путях выхода из кризиса и готовы к конструктивному диалогу с главой государства, что "позволит в условиях пандемии и экономического кризиса создать функциональное правительство и стабилизировать ситуацию в стране до досрочных парламентских выборов".

"Предлагаем президенту отложить в сторону обиды и взаимные обвинения и сесть за стол переговоров, чтобы не доводить кризисную ситуацию в стране до полной блокировки ", - сказал Додон. Он отметил, что социалисты не будут инициировать референдум по вопросу отставки президента, который может привести к углублению кризиса. "Мы считаем, что единственный путь выхода из кризиса - диалог между парламентскими партиями и президентом", - отметил лидер социалистов. Вместе с тем он предупредил, что если Санду не пойдет на диалог, то социалисты перейдут к более решительным действиям.

Правительственный кризис

После победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в республике начался политический кризис. Ее сторонники в ходе акций протеста стали требовать отставки правительства, которое пользовалось поддержкой социалистов, и досрочных выборов в законодательный орган, так как Молдавия является парламентской республикой. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, а большинство депутатов выдвинули кандидатом на этот пост бывшего министра финансов Дурлештяну.

Однако теперь президент блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Оппоненты Санду обратились в Конституционный суд, в постановлении которого говорится о неправомерных действиях президента. Вместе с тем Санду заявила, что готова к импичменту, так как уверена, что он не будет поддержан на референдуме.

Ранее с критикой в адрес парламента Молдавии выступил глава постоянной делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Партия социалистов и партия "Шор", сформировавшие парламентское большинство, обвинили дипломата в грубом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Тогда в защиту Михалко с коллективным заявлением выступили послы стран ЕС, напомнив о международных обязательствах Молдавии. После этого МИД РФ потребовал от чиновников ЕС прекратить давление на республику.