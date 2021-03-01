Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не объяснил наличие частиц урана на незаявленном объекте

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Иран до сих пор не смог объяснить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) наличие частиц урана на одном из незадекларированных объектов. Отсутствие этой информации от Тегерана вызывает обеспокоенность, сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на онлайн-заседании его совета управляющих.

"Наличие множества частиц урана техногенного происхождения, включая частицы с измененным изотопным составом, на одной площадке в Иране, о которой не было заявлено агентству, является четким показателем, что ядерный материал или оборудование, зараженное ядерным материалом, находились на этой площадке. Спустя 18 месяцев Иран так и не представил необходимого, полного и технически достоверного объяснения наличия этих частиц, - говорится в распространенном заявлении Гросси. - Из-за отсутствия технически достоверного объяснения от Ирана агентство глубоко обеспокоено тем, что незаявленный ядерный материал мог присутствовать на этой незаявленной площадке и что Иран по-прежнему не уведомляет о таком ядерном материале в соответствии с соглашением о гарантиях".

Гендиректор МАГАТЭ также рассказал от трех других площадках, ни одна из которых не была заявлена Тегераном агентству. При этом Иран не ответил ни на один из вопросов МАГАТЭ, касающихся возможного наличия на них ядерного материала. "Результаты проб из окружающей среды, взятых в 2020 году на двух из них [площадок], обнаружили частицы техногенного урана. В прошлом месяце мы передали Ирану наши результаты и соответствующие вопросы", - добавил Гросси.

"Во время моей поездки в Тегеран 20-21 февраля 2021 года я обратил внимание правительства Ирана на мою обеспокоенность отсутствием прогресса в прояснении вопросов о гарантиях, касающихся четырех упомянутых площадок. Я выразил готовность вовлечь Иран в активные усилия, чтобы выйти из тупика, прояснить и решить эти вопросы без дальнейшего промедления", - сообщил он.

В августе 2020 года МАГАТЭ в совместном заявлении с Ираном отмечало, что они урегулировали вопрос доступа к двум спорным иранским объектам. Как заверила организация, у нее нет дополнительных вопросов к Ирану и запросов о доступе к другим объектам. В феврале 2021 года агентство Рейтер сообщило, что следы урана были обнаружены сотрудниками МАГАТЭ на двух иранских объектах во время проведенных осенью 2020 инспекций.