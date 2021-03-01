Комиссия ООН призвала допустить гуманитарные организации в тюрьмы в Сирии

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Гуманитарные организации должны получить доступ во все места содержания под стражей в Сирии. С такой рекомендацией выступила в понедельник в Женеве Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в этой стране.

В своем докладе, охватывающем период с марта 2011 года по декабрь 2020-го, она призвала прекратить пытки и плохое обращение с заключенными, разрешить им установить контакт со своими семьями. По ее словам, следует также улучшить условия в тюрьмах и "разрешить доступ во все места содержания под стражей независимым и гуманитарным организациям".

Комиссия ожидает, что страны, оказывающие поддержку сторонам конфликта окажут на них "давление, чтобы побудить выполнить эти рекомендации". Она призвала государства-члены ООН оказать содействие созданию "независимого механизма с международным мандатом" для координации сбора данных и поиска без вести пропавших в Сирии лиц.

По мнению комиссии, все стороны конфликта "на протяжении почти десятилетия намеренно прибегали к произвольным задержаниям, пыткам и плохому обращению". При этом были совершены военные преступления и преступления против человечности. Согласно докладу, судьба "десятков тысяч жертв <...> остается неизвестной".