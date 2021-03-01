Генсекретарь Лиги арабских государств обвинил Иран в безрассудной политике в Йемене

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Иран, поддерживая хуситов (сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах"), проводит безрассудную политику в Йемене и использует ситуацию в качестве козыря для политического торга. Такое мнение высказал в понедельник генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, его заявление разместили на странице регионального сообщества в Facebook.

"Самым решительным образом осуждаем эскалацию со стороны хуситов, в том числе атаки на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в прошлую субботу с применением баллистической ракеты, которую силы ПВО королевства перехватили и уничтожили, - говорится в коммюнике. - Наращивание ими боевых операций и нападений на [йеменскую провинцию] Мариб с начала прошлого месяца, безусловно, происходит в рамках безрассудной иранской повестки дня, в которой Йемен используется в качестве козыря в политическом торге без учета опасных последствий для жизни гражданских. Эта группировка несет полную ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в Йемене до такой степени, что население оказалось на грани голода".

Генсек также заявил о "полной солидарности" с саудовским королевством "в любых принимаемых мерах для защиты его территории и безопасности жителей".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

В ночь с субботы на воскресенье расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии в течение нескольких часов перехватили шесть беспилотников и одну баллистическую ракету, которые были запущены сторонниками "Ансар Аллах" (хуситы). Как сообщал телеканал "Аль-Арабия", целью ракетного удара была столица королевства, а дроны направили против "гражданских объектов" в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит (провинция Асир).