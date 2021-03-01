Зеленский ввел в действие санкции против экс-главы МВД Украины Захарченко

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности страны Александра Якименко и еще восьми высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. Соответствующий указ появился в понедельник на сайте офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

Согласно приложению к указу, кроме Захарченко и Якименко, в список также попали бывшие контр-адмирал Денис Березовский, генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор юстиции Сергей Нянчура, генерал-майор Юрий Катовский, генерал-майор Владимир Товский, генерал-майор Валентин Ханжи, вице-адмирал Сергей Елисеев, контр-адмирал Дмитрий Шакура. Эти лица лишены всех украинских государственных наград и званий. Для них также предусмотрено бессрочное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, комментируя санкции, заявил, что они введены по инициативе спецслужбы по подозрению в сотрудничестве с РФ по событиям в Донбассе и Крыму 2014 года.

Предыдущие заседания СНБО касались введения санкций в отношении украинских политиков, физических и юридических лиц, в том числе российских. На заседании 19 февраля Совбез ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.

2 февраля на основании решения СНБО президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.