Посла Мьянмы вызвали в МИД Германии в связи с разгоном протестующих

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. МИД Германии вызвал в понедельник посла Мьянмы в Берлине в связи с применением силы при разгоне протестующих в этой азиатской стране, сообщил в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

"МИД ФРГ сегодня вызвал посла Мьянмы", - сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Берлин поддерживает усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в деле налаживания регионального диалога с целью урегулирования ситуации в Мьянме.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "ничем нельзя оправдать жестокие действия сил безопасности и применение ими боевого оружия против мирных демонстрантов" в Мьянме. "Правительство ФРГ решительно осуждает это", - добавил он. Представитель кабмина призвал армию Мьянмы немедленно прекратить насилие.

Как информировало в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Мьянме при разгоне протестующих погибли не менее 18 человек.