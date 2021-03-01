СБУ запросила международную помощь по уголовному делу против главы "Партии Шария"

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамах уголовного дела против лидера "Партии Шария" блогера Анатолия Шария. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале спецслужбы.

В ведомстве добавили, что в ходе досудебного расследования в отношении блогера "выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". "Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - сообщили в спецслужбе.

СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ведомстве полагают, что он действовал по заказу иностранных структур. СБУ объявила блогера в розыск.

Шарий покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС. Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.