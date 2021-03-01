Гендиректор МАГАТЭ надеется, что США договорятся о возвращении в ядерную сделку с Ираном

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду, что Иран, государства - участники ядерной сделки и США договорятся по вопросу возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Президент Соединенных Штатов и госсекретарь сигнализировали о стремлении вернуться в СВПД, они ищут пути для этого. Я поэтому думаю, что, среди прочего, было важно предоставить больше времени для дипломатии и консультаций. Нам нельзя бросать это дело через семь дней, это займет время, - сказал Гросси журналистам в Вене, комментируя вопрос о его переговорах с США о ядерной сделке после их выхода из нее. - Мы все надеемся, и я в качестве международного чиновника и гражданина мира надеюсь, что они договорятся. И мы собираемся их поддерживать".

Ранее гендиректор МАГАТЭ после достижения договоренности с Ираном о временном техническом продолжении мониторинга на иранских ядерных объектах с 23 февраля сроком до трех месяцев выражал надежду, что это позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг ядерной сделки. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".