ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста об отмене обеспечительных мер по Навальному

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление Минюста РФ с просьбой отменить обеспечительные меры в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Процессуальный документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой ту жалобу, которая была принята. Там есть ряд совершенно четких ссылок на Конвенцию (о правах человека), на правила суда, которые обосновывают нашу позицию. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Также он отметил, что в решении Страсбургского суда по жалобе Навального не было ни одной ссылки ни на один факт и ни на одну норму Конвенции по правам человека.

В понедельник на заседании комитета Совета Федерации Гальперин назвал решение ЕСПЧ об обеспечительных мерах по Навальному беспрецедентным и политизированным. В частности, политизированность решения, по его словам, видна в процессуальных нарушениях. Замминистра юстиции РФ считает, что это ответ Страсбургского суда на сомнения России о его принципах и положениях.

Ранее Минюст России направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Алексея Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.

17 февраля Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.