В Ереване начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Очередной митинг в поддержку действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване вечером в понедельник. Как передает корреспондент ТАСС, на площади Республики, где расположено здание правительства страны, собрались несколько тысяч его сторонников.

По периметру площади разместились несколько сотен полицейских. Все они без бронежилетов и шлемов. В толпе иногда мелькают мужчины в форме армии Армении, но без знаков различия. Обстановка в целом остается спокойной.

Как ожидается, к собравшимся с речью должен обратиться сам премьер-министр.

В то же время более 10 тыс. человек собрались на митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Акция началась в столице на проспекте Баграмяна у здания парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Наше требование одно - отставка Никола Пашиняна. Армения без Никола", - заявил в начале митинга один из представителей оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины". Представители оппозиции призвали присоединиться к их акции участников митинга в поддержку действующего главы кабмина, которые, по мнению оппозиционеров, приехали из других регионов страны.

Ранее в понедельник Пашинян встречался с президентом Армении Арменом Саркисяном, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию в стране.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Согласно Конституции Армении, президент страны назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера. Действующий глава в субботу отказался подписывать указ, после чего Пашинян повторно направил ему документ. Сейчас президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.