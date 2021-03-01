Виктора Лукашенко освободили от должности помощника главы Белоруссии по нацбезопасности

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

"Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание "генерал-майор запаса".

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии, был избран Олимпийским собранием на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял НОК с 1997 года.

Глава белорусского государства также своим указом присвоил генеральские звания ряду силовиков. Так, очередное звание генерал-майора присвоено начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования Владимиру Куприянюку, заместителю председателя Государственного пограничного комитета Роману Подлиневу, заместителю министра внутренних дел - командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову, начальнику Службы безопасности президента Дмитрию Шахраеву, начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Андрею Павлюченко. Очередное специальное звание генерал-майора милиции глава государства присвоил заместителю министра внутренних дел - начальнику криминальной милиции Геннадию Казакевичу.