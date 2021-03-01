КНР выступила против увеличения военного присутствия других стран в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Пекин решительно выступает против увеличения военного присутствия других стран в Южно-Китайском море. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны КНР, комментируя информацию о планируемом проходе кораблей ВМС Франции через данную акваторию.

"В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильна, страны региона прилагают усилия для того, чтобы превратить эту акваторию в море мира, дружбы и сотрудничества, - говорится в сообщении, опубликованном Минобороны КНР в социальной сети WeChat. - Решимость Китая поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море непоколебима, мы решительно выступаем против увеличения военного присутствия любой страны в Южно-Китайском море под предлогом "свободы судоходства", [подобные действия] создают напряженность, являются вмешательством в дела стран региона и наносят ущерб их общим интересам".

По данным газеты South China Morning Post, 18 февраля два корабля ВМС Франции, вертолетоносец Tonnerre и фрегат Surcouf, отправились из средиземноморского порта города Тулон для участия в совместных с ВМС Японии и США учениях, которые пройдут в Тихом океане в мае текущего года. По ходу движения корабли пройдут через акваторию Южно-Китайского моря.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.