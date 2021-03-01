МИД Великобритании призвал международное сообщество усилить давление на военных в Мьянме

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что международное сообщество должно усилить давление на военных, пришедших к власти в Мьянме в результате военного переворота. С таким призывом выступил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Сегодня избранному лидеру страны Аун Сан Су Чжи были вновь предъявлены политически мотивированные обвинения. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы усилить давление и положить конец насилию, добиться освобождения произвольно задержанных и вернуть власть в руки законно избранного правительства", - отметил Рааб, заявление которого было распространено пресс-службой ведомства.

18 февраля правительство Великобритании ввело санкции в отношении ряда непосредственных организаторов военного переворота в Мьянме, включая министров обороны и внутренних дел Мья Тхун У и Соу Тхута. 25 февраля санкционный список был расширен. Власти королевства также заявили, что проведут пересмотр объемов помощи, оказываемой Мьянме, и приостановят реализацию совместных программ.