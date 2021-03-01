{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

МИД Великобритании призвал международное сообщество усилить давление на военных в Мьянме

Необходимо добиться освобождения произвольно задержанных, отметил глава ведомства Доминик Рааб

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что международное сообщество должно усилить давление на военных, пришедших к власти в Мьянме в результате военного переворота. С таким призывом выступил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Сегодня избранному лидеру страны Аун Сан Су Чжи были вновь предъявлены политически мотивированные обвинения. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы усилить давление и положить конец насилию, добиться освобождения произвольно задержанных и вернуть власть в руки законно избранного правительства", - отметил Рааб, заявление которого было распространено пресс-службой ведомства.

18 февраля правительство Великобритании ввело санкции в отношении ряда непосредственных организаторов военного переворота в Мьянме, включая министров обороны и внутренних дел Мья Тхун У и Соу Тхута. 25 февраля санкционный список был расширен. Власти королевства также заявили, что проведут пересмотр объемов помощи, оказываемой Мьянме, и приостановят реализацию совместных программ.

Теги
ВеликобританияМьянмаАун Сан Су ЧжиРааб, ДоминикПолитический кризис в Мьянме
КНР выступила против увеличения военного присутствия других стран в Южно-Китайском море
Подобные действия создают напряженность, указали в Минобороны Китая
Читать полностью