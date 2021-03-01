В Минске задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова и поместили его в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП). Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook .

"Николай Козлов на Окрестина (в ЦИП - прим. ТАСС). 15 суток. И еще суд в среду", - отмечается в сообщении.

Лидера ОГП осудили 18 февраля на 15 суток ареста за отказ дать подписку о неразглашении по делу о создании Координационного совета белорусской оппозиции. По данным правозащитников, Козлов трижды оказывался подписать документы о неразглашении. По делу КС Козлов проходит в качестве свидетеля как член данного совета.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей КС будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").