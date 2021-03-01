Адвокат Саркози сообщила, что экс-президент Франции будет обжаловать приговор

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози намерен подать апелляцию на приговор парижского суда, который осудил его на три года лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщила в понедельник его адвокат Жаклин Лаффон.

Что известно о деле о коррупции в отношении Николя Саркози

"Мы намерены подать апелляцию на это решение, президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им", - заявила она.

Лаффон добавила, что ее подзащитный сохраняет спокойствие и решительно настроен продолжать доказывать свою невиновность по данному делу.

Она заявила, что считает этот приговор "чрезмерно суровым" и "абсолютно необоснованным".