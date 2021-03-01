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Дело Саркози
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Адвокат Саркози сообщила, что экс-президент Франции будет обжаловать приговор

Жаклин Лаффон указала, что ее подзащитный решительно выступает против выдвинутых обвинений
Николя Саркози (в центре) EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Николя Саркози (в центре)
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози намерен подать апелляцию на приговор парижского суда, который осудил его на три года лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщила в понедельник его адвокат Жаклин Лаффон.

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"Мы намерены подать апелляцию на это решение, президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им", - заявила она.

Лаффон добавила, что ее подзащитный сохраняет спокойствие и решительно настроен продолжать доказывать свою невиновность по данному делу.

Она заявила, что считает этот приговор "чрезмерно суровым" и "абсолютно необоснованным".

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ФранцияДело СаркозиСаркози, Николя
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