Пашинян завершил митинг и объявил шествие по центральным улицам Еревана

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завершил митинг своих сторонников на площади Республики и начал шествие по центральным улицам Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сейчас завершаем наш митинг, устроим шествие, пойдем по проспекту Маштоца, потом по улице Корюна, и через улицу Абовян дойдем до площади Мясникяна, где почтим память жертв 1 марта", - заявил глава армянского кабмина.

Люди вслед за Пашиняном стали покидать площадь Республики. Как передает корреспондент ТАСС, несколько тысяч человек двинулись по улице Амиряна в сторону Академического театра оперы и балета.

Вдоль улицы стояли порядка 200 полицейских, которые не вмешивались в происходящее. Часть людей двигается в сцепке. Они скандируют "Никол!", слышны удары барабана, который задает ритм. По обе стороны от колонны идут полицейские. Полиция также перекрывает движение по улицам, пересекающим ее маршрут, и выход на проспект Баграмяна, где в эти минуты проходит митинг оппозиции.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года, победу на которых одержал Серж Саргсян, в стране прошла серия протестов. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка 1 марта 2008 года погибли восемь демонстрантов и два полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.