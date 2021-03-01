Грузия может подать иск против COVAX из-за утверждения о неготовности страны к вакцинации

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Грузии могут подать иск в суд против международной платформы COVAX за распространение информации о том, что в прошлом месяце страна якобы была не готова принять первые дозы вакцины от коронавируса, произведенные американской компанией Pfizer. Об этом в понедельник заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире грузинского телеканала "Рустави" .

Министр напомнила, что грузинское информационное агентство "ИнтерпрессНьюс" ранее в понедельник распространило сообщение COVAX, в котором приведены причины, по которым Грузия не сумела получить в феврале обещанные 30 тыс. доз вакцины. По данным платформы, в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение с производителем о возмещении ущерба.

"Министерство здравоохранения сегодня же обратилось к платформе COVAX, и мы требуем ответа, почему они распространили такое сообщение. Мы с 18 сентября находимся в контакте с COVAX, и они ни разу нам не говорили, что мы допустили какую-либо ошибку. <...> Исходя из того, что речь идет о репутационных рисках, я не исключаю начала тяжбы [с COVAX]", - сказала Тикарадзе. По ее словам, ситуацию усугубляет и текущая политическая обстановка в Грузии. Некоторые оппозиционные партии использовали тему вакцинации в своих политических целях, обвинив Минздрав в бездействии. Партия "Лело для Грузии" потребовала отставки главы ведомства.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в конце января сообщил, что страна в феврале получит до 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, произведенной компанией Pfizer по линии COVAX. Однако позже стало известно, что сроки передачи первых доз препарата перенесены на март. Параллельно Грузия ведет переговоры с британско-шведским производителем вакцин AstraZeneca. Компания обещает начать поставки не раньше марта.

Правительство Грузии в декабре разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми привьются медработники. Власти на первом этапе планируют привить 20% взрослого населения, что составляет 700 тыс. человек, однако вакцинация должна охватить 60% населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. Всего Грузия планирует купить до 4 млн доз вакцины. Первый случай заражения коронавирусом в республике был зафиксирован 26 февраля 2020 года. По данным на понедельник, в Грузии с начала пандемии выявлено 270 918 заразившихся, что составляет 7,3% населения. Выздоровели 265 523 пациента, 3 520 человек умерли.